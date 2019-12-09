Антикоррупционеры предложили приравнять хищения из бюджета к госизмене

В России обсуждают инициативу по противодействию коррупции. Предлагается хищение бюджетных средств приравнять к государственной измене.

С таким заявлением выступил глава “Национального антикоррупционного комитета”, представитель СПЧ Кирилл Кабанов, пишут сегодня, 9 ноября, РИА Новости.

Инициатор утверждает, что такие поправки в законодательство будут призваны ужесточить меры и сделать эффективной борьбу с коррупцией. При таком положении дел коррупционерам будет грозить от 10 до 25 лет лишения свободы.

Разработчик настаивает, что амнистировать или выпускать по УДО коррупционеров лучше всего после того, как они возместят ущерб.