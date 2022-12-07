ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске

В Челябинске сотрудники транспортной полиции задержали участников организованной группы, которые воровали топливо из локомотивов. Им удалось украсть свыше 60 тонн дизельного топлива.

Организатором ОПГ выступил челябинский предприниматель, торговавший горюче-смазочными материалами. Он привлек своих знакомых – работников Локомотивного депо Южно-Уральской дирекции Тяги ОАО «РЖД». Пятнадцать из них задержано, в том числе десять машинистов.

«Часть участников организованной группы совершала хищения дизельного топлива из баков локомотивов на участках железнодорожных перегонов Челябинской области, а другие участники - перевозили похищенное топливо», - сообщили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

Для конспирации злоумышленники приезжали на перегоны на грузовом автомобиле, похожим внешне на вахтовку для железнодорожников, и вывозили топливо под видом проведения работ.

Похищенное топливо злоумышленники реализовывали на территории города, а деньги делили. Ими похищено свыше 60 тонн топлива, ущерб предприятия превысил два с половиной миллиона рублей.