07.12.2022
Из-за мороза отменены занятия в школах Челябинска, Магнитогорска, Еманжелинска и Копейска
07.12.2022
В канализацию выбрасывают игрушки, одежду и обувь жители Саткинского района
07.12.2022
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
07.12.2022
Жители Саткинского района спускают в канализацию запрещенные предметы
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
07.12.2022
В Магнитогорске наполовину обновился состав Общественной молодежной палаты
ОПГ «машинистов» продавала украденное топливо в Челябинске
Ущерб – два с половиной миллиона рублей
25.10.2022
В Челябинской области задержали «закладчиц» с крупной партией наркотиков
08.02.2018
Пьяного наркомана привлекут за дебош в поезде
12.01.2018
Опасный разбор: полетаевские подростки вмешались в работу железнодорожного оборудования высокого напряжения
02.11.2017
В аэропорту Екатеринбурга задержали челябинца, курившего в самолете
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022