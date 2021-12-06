Аргентина одобрила «Спутник Лайт»

В Аргентине одобрили применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Российский препарат начнут использовать и в качестве самостоятельной вакцины, и в виде бустера для других вакцин. Об этом в своём официальном Twitter-аккаунте объявил Российской фонд прямых инвестиций.

Таким образом, на данный момент Аргентина использует для вакцинации населения два российских препарата. В декабре 2020 года республика первая из стран Латинской Америки зарегистрировала вакцину «Спутник V».