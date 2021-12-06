06.12.2021
Аргентина одобрила «Спутник Лайт»
06.12.2021
Челябинская область готовится к отправке второго эшелона с призывниками
06.12.2021
В Снежинске открылся первый медицинский класс
06.12.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 208 жителей
06.12.2021
Рыльская назвала сроки заключения муниципального контракта на приобретение помещения под библиотеку в Чурилово
06.12.2021
Печальная новость: челябинский зоопарк сообщил о смерти льва Ричарда
Аргентина одобрила «Спутник Лайт»
06.12.2021
В Челябинской области за неделю ковид оборвал жизни 208 жителей
03.12.2021
Сертификаты переболевших ковидом переоформят на год
03.12.2021
В Челябинске можно будет оценить процент вакцинированных по подсветке на телебашне
03.12.2021
Челябинцы смогут бесплатно сдать тест на ковид в двух лабораториях
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021