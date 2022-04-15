Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала платить за российский газ в рублях. Об этом рассказал министр экономики республики Ваган Керобян, пишет РБК. Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата производится в рублях.

«Нужно двигаться к национальным валютам. <...> Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — пояснил чиновник.

Данную информацию подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он добавил, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него рублях.

По словам директора первого департамента стран СНГ МИД Михаила Евдокимова, ещё до введения санкций против России доля нацвалют в расчётах внутри СНГ превышала 70 процентов.

Отметим, что «Газпром» - единственный поставщик в Армению природного газа, который продается потребителям. Оператор газотранспортной сети Армении - «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» концерна.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский газ с первого апреля должен продаваться за рубли. Это касается только «недружественных» стран, в первую очередь членов Евросоюза, которые ввели санкции против России в ответ на военную спецоперацию на Украине.