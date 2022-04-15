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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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15.04.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова, обвиняе
15.04.2022

Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Заместитель министра здравоохранения области Александр Кузнецов, подозреваемый в злоупотреблении
14.04.2022

Суд продлил срок содержания под стражей замминистра здравоохранения Челябинской области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

На Магнитогорский металлургический комбинат пришли дети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

Девочка, пропавшая в Каслях, найдена
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2022

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«Омнибус» подвел итоги детско-юношеского конкурса «Я люблю театр»
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15.04.2022

Армения перешла на оплату российского газа в рублях
Поставки газа
Владимир Путин
Ваган Керобян
Федерация
15.04.2022 12:07

Армения перешла на оплату российского газа в рублях

Армения начала платить за российский газ в рублях. Об этом рассказал министр экономики республики Ваган Керобян, пишет РБК. Он уточнил, что цена формируется в долларах, но оплата производится в рублях.

«Нужно двигаться к национальным валютам. <...> Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — пояснил чиновник.

Данную информацию подтвердил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Он добавил, что контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за него рублях.

По словам директора первого департамента стран СНГ МИД Михаила Евдокимова, ещё до введения санкций против России доля нацвалют в расчётах внутри СНГ превышала 70 процентов.

Отметим, что «Газпром» - единственный поставщик в Армению природного газа, который продается потребителям. Оператор газотранспортной сети Армении - «Газпром Армения», стопроцентная «дочка» концерна.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российский газ с первого апреля должен продаваться за рубли. Это касается только «недружественных» стран, в первую очередь членов Евросоюза, которые ввели санкции против России в ответ на военную спецоперацию на Украине.

Поставки газа
Владимир Путин
Ваган Керобян
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Замминистра строительства Челябинской области освобождена от занимаемой должности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Справедливоросс из Челябинской области доставил гуманитарную помощь Донбассу

13.04.2022 11:21

Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных

13.04.2022 11:09

В Копейске две местные жительницы отравились компотом, одна из них скончалась

13.04.2022 10:53

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области соберутся на внеочередное заседание

13.04.2022 10:45

Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным

13.04.2022 10:22

В России разрабатывают вакцину для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей