Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа недружественным странам

Россия переведет расчеты за поставку газа на экспорт в недружественные страны в рубли.

Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам главы государства, в нынешних условиях для нашей страны уже нет смысла «…поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединённые Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют».

«Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнём с этого, с нашего природного газа – переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли», - заявил Владимир Путин и уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют.

При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объёмами и по ценам, предусмотренные в заключённых ранее контрактах. «В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надёжного партнёра и поставщика», - подчеркнул президент.