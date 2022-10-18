Артиллерийский полк из Чебаркуля получил почетное наименование «гвардейский»

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 400-му самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку, который базируется в Чебаркуле (Челябинская область). Соответствующий указ подписан главой государства 17 октября 2022 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 400 самоходному артиллерийскому Трансильванскому краснознаменному, ордена Богдана Хмельницкого полку почетное наименование "гвардейский"», - говорится в документ.

Указ вступает в силу с момента его опубликования.

400-ый самоходный артиллерийский Трансильванский Краснознаменный был создан в 1943 году. В 1997 году его расформировали. В 2018 году он вновь был сформирован в составе 90-й гвардейской танковой дивизии и с того момента базируется в Чебаркуле.

Напомним, в июле 2022 года президент Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку, который также дислоцируется в Чебаркуле.