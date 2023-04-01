Авиаполку ордена Суворова, который дислоцируется в Шаголе, присвоено наименование «гвардейский»

Второму смешанному авиационному полку ордена Суворова, который дислоцируется в Шаголе (Челябинский городской округ), присвоено почетное наименование «гвардейский».

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить 2 смешанному ордена Суворова авиационному полку почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его 2 гвардейский смешанный ордена Суворова авиационный полк», - говорится в документе.

Почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В 2019 году авиаполк был награжден орденом Суворова. Авиаторы получили наградуза высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом полка в ходе проведения операции по поддержанию международного мира в Сирии. Это уже второй орден Суворова у полка со времен Великой Отечественной войны.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира и личный состав 2 смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский».

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Поздравляю Вас и личный состав 2 гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский», - говорится в поздравлении. - Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка, который стал достойным продолжателем славы героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей».

Глава региона отметил, в наши дни военнослужащие полка проявляют исключительный героизм, стойкость и мужество в условиях специальной военной операции, доблестно защищают интересы Родины, обеспечивая безопасность мирных граждан.

Губернатор пожелал военнослужащим успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья, счастья, мира и добра.