В Челябинской области завершились воздушные бои бомбардировщиков и перехватчиков

Командование трех авиаполков Центрального военного округа завершило полеты в Челябинской области.
Об этом сообщает министерство обороны РФ на своей официальной странице в Инстаграм.
Экипажи бомбардировщиков Су-34 и перехватчиков МиГ-31БМ отточили элементы воздушного боя и отработали взаимодействие с разведчиками Су-24МР при выполнении тактических приемов прикрытия бомбардировочной авиации в условиях радиоэлектронного противодействия.
Подписчики минобороны восторгаются опубликованными снимками и восхищаются мастерством командного состава авиаполков ЦВО.
«Фотографии - огонь!», «Молодцы!», «Красавцы!», «Ура ВКС России! Российские летчики - самые лучшие в мире!» - вот такая оказалась реакция.
Летчики Центрального военного округа только в Инстаграм министерства обороны собрали более 6300 «лайков».