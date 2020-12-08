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В Челябинской области завершились воздушные бои бомбардировщиков и перехватчиков

Командование трех авиаполков Центрального военного округа завершило полеты в Челябинской области.

Об этом сообщает министерство обороны РФ на своей официальной странице в Инстаграм.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и перехватчиков МиГ-31БМ отточили элементы воздушного боя и отработали взаимодействие с разведчиками Су-24МР при выполнении тактических приемов прикрытия бомбардировочной авиации в условиях радиоэлектронного противодействия.

Подписчики минобороны восторгаются опубликованными снимками и восхищаются мастерством командного состава авиаполков ЦВО.

«Фотографии - огонь!», «Молодцы!», «Красавцы!», «Ура ВКС России! Российские летчики - самые лучшие в мире!» - вот такая оказалась реакция.

Летчики Центрального военного округа только в Инстаграм министерства обороны собрали более 6300 «лайков».