Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство крытого ка
10.06.2022

Участок под строительство катка УралГУФК оказался за границами челябинского леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Региональное отделение партии «Справедливая Россия – За правду» приняло участие во всероссийской
10.06.2022

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 10 июня, состоялась отправка из Челябинска гуманитарного груза, который предназначен д
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Спецоперация на Украине
10.06.2022

Александр Лазарев: Донбассу оказывает помощь вся Челябинска область, все южноуральцы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городах и районах Челябинской области в День России, 12 июня, состоятся разнообразные праздничн
10.06.2022

Афиша празднования Дня России в Челябинской области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.06.2022

После праздничных выходных на М-5 в сторону Екатеринбурга ограничат движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.06.2022 16:28

Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку еще на 150 базисных пунктов (1,5 процентных пункта) - до 9,5%. При этом Центробанк не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

«Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,5% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, с 28 февраля 2022 года размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, - отмечают в Центробанке. - Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня».

Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - отметили в ЦБ.

Решение будет приниматься, в том числе, и с учетом фактической и ожидаемой инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14%–17% в 2022 году, снизится до 5%–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

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Жители ЖК «Ньютон», выступившие против вырубки зелёного массива под строительство катка УралГУФК,
10.06.2022

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 В мэрии Челябинска сообщили, что земельный участок, отведённый под строительство крытого ка
10.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.06.2022

Славим тебя, Россия: справедливороссы провели пикеты в Челябинске и Копейске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 10 июня, состоялась отправка из Челябинска гуманитарного груза, который предназначен д
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В городах и районах Челябинской области в День России, 12 июня, состоятся разнообразные праздничн
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10.06.2022 16:27

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10.06.2022 16:24

Начальник челябинской полиции прибыл на место вырубки леса на Тополинке: жителей убедили убрать палатки

10.06.2022 16:04

В Еткульском районе началась реализация инициативных проектов

10.06.2022 16:00

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08.06.2022 16:38

Гособвинение запросило для депутата Белоусова 14 лет колонии

08.06.2022 16:36

В Верхнем Уфалее за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

08.06.2022 16:34

Госэкспертиза потребовала устранить замечания по проекту реконструкции челябинской дороги на Агалакова

08.06.2022 16:34

ВТБ повышает доходность по краткосрочным вкладам

08.06.2022 16:13

Россиян ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

08.06.2022 16:08

Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске

08.06.2022 15:55

Размеры пособий по беременности и родам для студенток

08.06.2022 14:39

Челябинск через неделю примет ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского