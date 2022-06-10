Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Банк России снизил ключевую ставку еще на 150 базисных пунктов (1,5 процентных пункта) - до 9,5%. При этом Центробанк не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

«Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 9,5% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, с 28 февраля 2022 года размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых, с 26 мая – до 11%.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, - отмечают в Центробанке. - Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня».

Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - отметили в ЦБ.

Решение будет приниматься, в том числе, и с учетом фактической и ожидаемой инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14%–17% в 2022 году, снизится до 5%–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.