Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса
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В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России ограничат выдачу и прием наличных средств в банкоматах. Как говорится в сообщении Банка России, мера носит рекомендательный характер.
Кредитным организациям рекомендовано соблюдать меры предосторожности при кассовом обслуживании. Перед загрузкой или выдачей купюр банкам следует выдержать деньги в кредитной организации в течение всего срока, пока вирус не погибнет .
Более того, все банкоматы и другие устройства необходимо регулярно обрабатывать дезинфекторами.
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