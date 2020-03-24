Банкам прописали ограничить обращение налички из-за коронавируса

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в России ограничат выдачу и прием наличных средств в банкоматах. Как говорится в сообщении Банка России, мера носит рекомендательный характер.

Кредитным организациям рекомендовано соблюдать меры предосторожности при кассовом обслуживании. Перед загрузкой или выдачей купюр банкам следует выдержать деньги в кредитной организации в течение всего срока, пока вирус не погибнет .

Более того, все банкоматы и другие устройства необходимо регулярно обрабатывать дезинфекторами.