Беспилотники и десантники на катерах пытались атаковать Крым

В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки террористических атак украинскими беспилотными летательными аппаратами на объекты на территории Крыма и десантными группами на быстроходных катерах в районе острова Змеиный, сообщили в Минобороны.

«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении министерства.

Дежурными средствами ПВО были уничтожено восемь десять беспилотников над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уточнил, один БПЛА сбит в северо-западном районе Крыма, еще два вражеских беспилотника - на западе Крыма.

Кроме того, ВСУ предприняли попытки атаки десантными группами на быстроходных катерах, которые следовали в направлении Крыма.

«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», - рассказали в Минобороны.

Отряды украинских десантников уже предпринимали попытки высадиться в Крыму для совершения террористических акций. Все катера с десантными группами уничтожены.

Ранее министерство сообщало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. ВСУ периодически пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма. Вечером 30 августа в восточной части Крыма была сбита украинская ракета, осколками повреждена линия электропередачи.