В Черном море уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ

Самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили в Черном море четыре быстроходных военных катера производства США с украинскими десантными группами, которые следовали в направлении Крыма, сообщили в Минобороны России.

«Четвертого сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», - говорится в сообщении ведомства.

Суда с десантниками ВСУ на борту следовали в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

Ранее отряды ВСУ уже предпринимали попытку высадиться в Крыму для совершения террористических акций. В Минобороны РФ сообщали, что 30 августа в полночь самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ общей численностью до 50 человек. Затем утром и днем морская авиация России сорвала еще две попытки высадки отряда ВСУ на побережье Крыма. Катера с экипажами уничтожены восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолёта Су-30 морской авиации.

Так, самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал 30 августа четыре судна с десантом ВСУ на борту. По данным ведомства, в группу входило до 59 человек.

Ранее министерство сообщало об установлении Черноморским флотом постоянного контроля обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. В результате 29-30 августа.