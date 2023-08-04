Ночью 13 украинских беспилотников пытались атаковать объекты в Крыму

Ночью четвертого августа российские военные пресекли террористическую атаку 13 украинских беспилотных летательных аппаратов на объекты на территории Крыма, сообщили в Минобороны.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым», - говорится в сообщении министерства.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены 10 десять беспилотников. Еще три БПЛА противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

В ведомстве уточнили, в результате пресеченной атаки на полуостров никто не пострадал, разрушений не было.

Советники главы республики Крым Олег Крючков также сообщил о безуспешной атаке беспилотников на полуостров.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты», - написал он в своем Telegram-канале.

Крючков отметил, что на месте происшествий работают все службы. В результате пресеченной атаки повреждений и пострадавших нет.

Напомним, ночью 30 июля украинский режим пытался атаковать 25 беспилотными летательными аппаратами объекты на территории Крыма. Шестнадцать беспилотников сбили силы ПВО, еще девять БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

Ночью 24 июля киевский режим организовал атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Из них 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и три беспилотника были уничтожены средствами ПВО.