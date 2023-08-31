Новые попытки ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Брянской области и Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атаковать беспилотниками объекты в РФ. Российские средства ПВО перехватили два беспилотника над Брянской областью. В небе над Крымом была уничтожена украинская ракета, сообщили в Минобороны РФ. Осколками повреждена линия электропередачи.

«Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства. В Брянской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника.

«Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», - уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Кроме того, вечером 30 августа в небе над Крымом была уничтожена украинская ракета, сообщили в Минобороны России.

«Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета», - написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течении часа», - написал Крючков.