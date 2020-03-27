Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам

Больше движений, не сидеть на месте и правильно питаться. Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации для людей, которые вынуждены оставаться дома на время пандемии коронавирусной инфекции, пишет сегодня, 27 марта, “Интерфакс” со ссылкой на Роспотребнадзор.

Маршировать на месте и ходит по периметру даже небольшой комнаты поможет сохранять активность. Во время разговора по телефону лучше тоже двигаться. На улице необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр от другого человека.

Не рекомендуется долго сидеть. Необходимо каждые 30 минут делать разминки. В течение дня можно танцевать, играть с детьми, проводить уборку дома или работать на приусадебном участке.

Эксперты рекомендуют использовать стол на высоких ножках, чтобы работать стоя. Также предлагается в качестве подставки класть книги или другие предметы. Если вы отдыхаете в сидячем положении, то необходимо занимать себя умственными развлечениями: разгадывание кроссвордов, чтение книг.

Расслабиться помогут медитации, глубокие вдохи и выдохи.

Необходимо помнить о правильном питании и пить необходимое количество воды. Что касается алкоголя, то он под запретом.