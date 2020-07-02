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Больше трех не собираться: Казахстан ушел в жесткий карантин

Федерация
Сегодня, 13:36

Казахстан переходит на тотальный карантин, который продлится две недели. С 5 июля гражданам будет запрещено прогуливаться по улицам, паркам и скверам группой более 3 человек.

В стране закрывается автосообщение между регионами, ограничивается работа городского общественного транспорта. Будут запрещены массовые мероприятия. Парикмахерские, кинотеатры, религиозные объекты и рынки должны будут перестать работать. Организации должны перевести 80% сотрудников на удаленку. Лицам старше 65 лет не рекомендуется выходить из дома.

При этом, разрешены индивидуальные тренировки на воздухе. Деятельность могут продолжить медцентры по записи, аптеки, продовольственные магазины, открытые рынки. Кроме того, можно работать летникам, промпредприятиям, автомойкам, банкам и другим организациям, оказывающим услуги гражданам.

В зависимости от ситуации, меры могут быть продолжены либо ужесточены, пишет “tengrinews”. По последним данным, в Казахстане covid-19 заболели 45,5 тыс. человек, умерло 188.

 

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