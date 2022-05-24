24.05.2022
Уроженец Златоуста снялся во втором сезоне сериала «Эпидемия» на ТНТ
24.05.2022
За сутки заболело ковидом 117 южноуральцев, выздоровело 317, умер один
24.05.2022
ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам
24.05.2022
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине
23.05.2022
Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен
19.05.2022
НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
06.05.2022
Джон Паркер: Президент США Байден и есть тот Дьявол
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022