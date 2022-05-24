Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в измене Родине

Бывшего главу Молдавии Игоря Додона подозревают в государственной измене, сообщает сегодня, 24-го мая, РИА Новости со ссылкой на официального представителя генпрокуратуры республики Марианну Керпек. Экс-президент задержан на 72 часа.

По данным издания, Додону инкриминируют несколько уголовных статей, в том числе о предательстве Родины.

О том, что антикоррупционная прокуратура и служба информации и безопасности Молдавии проводят обыски у экс-президента государства, стало известно сегодня утром.

Как пояснила Марианна Керпек, обыски проходят «в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 «Пассивная коррупция», статьей 181 пункт 2 «Финансирование политической партии со стороны криминальной организации», статьей 337 «Предательство родины» и статьей 330 пункт 2 «Незаконное обогащение» УК Молдавии».

Отметим, Игоря Додона подозревают в возможном получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. При этом в соцпартии экс-президента Молдавии обыски назвали дешевым шоу, заявив, что так власти республики борются с оппозицией.

Напомним, Игорь Додон занимает пророссийскую позицию: он голосовал против запрета Георгиевской ленточки в Молдавии, принимал участие в праздновании в республике 9 Мая, когда действующая власть запретила отмечать Великую Победу. Кроме того, Додон выступал против поставок оружия от НАТО в родную страну.