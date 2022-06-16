16.06.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 июня
16.06.2022
Челябинские троллейбусы временно не будут ходить по улице Гагарина
16.06.2022
Девять челябинцев получили высший балл за ЕГЭ по математике профильного уровня
16.06.2022
Рецидивист пытался ограбить прихожанку храма
16.06.2022
МегаФон вместе с минпросвещения защитит юных россиян от угроз в Интернете
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма
16.06.2022
Текслер предложил ужесточить требования к территориальным сетевым организациям
16.06.2022
ПМЭФ по-прежнему востребован на Западе
16.06.2022
Текслер оценил троллейбус, которые поставят в Челябинск и начнут производить на ЧТПЗ
16.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022
Маленьким деревням Челябинской области, возможно, придётся подождать связь и интернет
15.06.2022
Текслер: Мы поможем ДНР в восстановлении инфраструктуры и в организации мирной жизни
15.06.2022
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022