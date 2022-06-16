Челябинская область и Казахстан будут расширять сотрудничество, в том числе в сфере туризма

Челябинская область и Республика Казахстан планируют укреплять добрососедские отношения и расширять сотрудничество в различных сферах.

Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с послом Республики Казахстан в РФ Ермеком Кошербаевым, которая состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума – 2022.

Стороны обсудили вопросы развития ТЛК «Южноуральский», перспективы сотрудничества с Костанайской и Акмолинской областями, развитие сотрудничества в сфере туризма, сообщает пресс-служба губернатора.

«Для нас Казахстан - это не просто сосед, это надежный партнер во всех отношениях, не только в экономическом плане, но и в социальных вопросах, - отметил Алексей Текслер. - Мы активно работаем с вашими приграничными областями, проводим постоянные встречи».

Обсуждая перспективы сотрудничества, губернатор обратил внимание посла на логистические возможности ТЛК «Южноуральский» в Челябинской области. «Это крупный сухой порт прямо на границе с Казахстаном. Мы видим два перспективных транспортных коридора. Один - в центральную часть Китая, через Дастык. Второе направление - коридор Север-Юг, который идет из Ирана и портов в Персидском заливе», - отметил Текслер. По его словам, уже достигнуты договоренности начать тестовые поставки.

Ермек Кошербаев поддержал инициативы главы Южного Урала о сотрудничестве.

Кроме этого, Алексей Текслер выступил с инициативой проведения Дней Костанайской области в Челябинске.

Также стороны обсудили возможность организации совместной работы с туроператорами приграничных регионов для проведения туров выходного дня.