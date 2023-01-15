Челябинский депутат Госдумы и доброволец Олег Голиков приял в участие в «Большой игре» на Первом

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков стал героем программы «Большая игра» на Первом канале.

«После трёх месяцев участия в спецоперации, обсудили с коллегами ситуацию на линии соприкосновения, обстановку в войсках, настрой на Победу. Рассказал об актуальной информации о спецоперации России на Украине. Все эксперты признали, что наши бои за Соледар и Артёмовск приближают их сдачу, нацисты бегут, поставки оружия Украине, истощают запасы членов НАТО, боеспособность ВСУ снижается. Январь 2023 года может стать ключевым в освобождении всей территории ДНР. У меня была короткая командировка в Москву, скоро обратно на линию фронта. Надеюсь на позитивный результат нашей работы на передовой», — рассказал о выступлении Олег Голиков.

Напомним, депутат Госдумы ушел добровольцем на специальную военную операцию на Украине, где стал бойцом 3-го мотострелкового штурмового батальона «Апостол», 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты, службит под началом комбата Ангел. «Моя должность - заместитель командира роты. Лейтенант морской пехоты», – писал он в своем telegram-канале.