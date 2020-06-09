Число случаев коронавируса в мире превысило 7 миллионов, в России – 485 тысяч, в УрФО – 20 тысяч

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 595 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах. Из них у 38,1% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц почти в полтора раза больше - 11 тысяч 709 выздоровевших. Умер 171 пациент.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на девятое июня в мире подтверждено 7 миллионов 117 тысяч 225 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 1,52%), летальных исходов - 408 тысяч 575 (прирост за сутки 0,64%).

В Российской Федерации зарегистрировано 485 тысяч 253 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,8%), в том числе в Москве – 198 тысяча 590 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 20 тысяч 791 случай коронавируса, в том числе в Свердловской области – 7910 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 4129 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3624, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2833, в Тюменской области – 1981, в Курганской области –314.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 242 тысячи 397 человек (плюс 11709), в Москве – 109 тысяч 737 человек (плюс 5390). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 6 тысяч 142 человека (за сутки – 171). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3029, Московской области – 590, в Республике Дагестан – 309, в Санкт-Петербурге – 433, в Нижегородской области – 145, в Республике Ингушетия – 62, в Ставропольском крае – 60, в Республике Северная Осетия – 57, в Ростовской и Тульской областях –51, в Красноярском крае – 50, в Краснодарском крае и в Свердловской области - 46, в Новосибирской, Смоленской и Тверской областях – 44. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрирован 155 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 63 (в том числе 37 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 46, в Ханты-Мансийском автономном округе - 21, в Ямало-Ненецком автономном округе – 13, в Тюменской области - 12.