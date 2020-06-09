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В Челябинской области число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи

Общество
Сегодня, 11:33
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 135 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 8,9% меньше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 147). Суточное число выздоровевших по-прежнему остается меньше новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, девятого июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 129 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 100 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 80 и 70 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1 тысяча 967 пациентов.

Шестнадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ (за последние сутки – один).

За время пандемии умерло 63 пациента с коронавирусной инфекцией, у 37 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая – скончались 81-летняя женщина и 80 летний мужчина из Челябинска, 60-летний мужчина из Магнитогорска и 88-летняя женщина из Кунашакского района.

В больницах продолжает лечение 2 тысяча 83 человека с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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