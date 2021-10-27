Что-то не так с профилактикой? Очередной взрыв газа произошел в Улан-Удэ

В России продолжается череда взрывов бытового газа в жилых домах. Вчера, 26 октября, взрыв прогремел в многоквартирном доме в Улан-Удэ, пишут «Известия».

Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Причины произошедшего выясняются. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.

Накануне в России практически одновременно произошло сразу три взрыва газа в жилых домах - в Балтийске Калининградской области, в подмосковном Видном и Набережных Челнах, где под завалами погибла девушка.

По данным пресс-службы МЧС России, с сентября этого года в стране зафиксировано 20 происшествий, связанных с эксплуатацией газового оборудования.