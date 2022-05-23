Что ждет американского генерала и британских прихвостней после позорной сдачи в плен

Операция российской армии по освобождению территории «Азовстали» в Мариуполе завершена. В ее ходе, поданным военкора Александра Сладкова, взято в плен свыше 2500 находящихся на "Азовстали" боевиков и солдат противника. 404 из них ранены. 55 тяжело ранены, неходячие. Ещё 200 трупов замороженых, лежат там у них в рефрижераторе. Трое пленных наших – один офицер, двое солдат. 804 "азовца"*, остальные все недобитки из 53-й, 54-й и 56-й украинских бригад.

Без преувеличения, это весомая победа российской армии. Только, как говорят эксперты, это только «надводная» сторона победы. Вторая сторона – пока секретная – обещает немало сенсаций.

Одна из них, главная, как сообщает сайт телеканала Царьград, это пока не подтвержденный официально факт, что в плен сдался сидевший в подвалах завода адмирал США в отставке, которого иногда называют "генералом", Эрик Олсон (его "узнали" на фотографии среди других пленных) плюс британский подполковник Джон Бэйли и ещё четверо военных инструкторов НАТО. Вероятно, этот список можно будет дополнить, когда рассекретят данные, а пока с пленными ведется скрупулезная работа и нам, журналистам, как и всему обществу, надо набраться терпения и не мешать следователям.

Мы не будем пересказывать две интересные публикации Царьграда на эту тему, а предлагаем нашим читателям прочитать их.

В этих публикациях поднимается важный вопрос: что будет с пленными? Украина в этой свяхи распространяет фейки: не сдались в плен, а эвакуированы, не попадут под суд, а будут обменены, выдавая все это за свою победу. Нашему обществу еще предстоит дать ответ на этот вопрос, но, на наш взгляд, он очевиден: преступников должен судить трибунал и желательно на территории Донбасса. Тем более, что речь идет о боевиках «Азова» (запрещенная в РФ организация, признанная террористической).

Сегодня, как сообщают СМИ, глава ДНР Пушилин заявил, что пленных с «Азовстали» будет судить международный трибунал на территории республики. А замглавы МИД РФ Руденко допустил возможность обсуждения с Украиной обмена пленных с «Азовстали».