Добровольцы именных батальонов Южного Урала получат соцподдержку от области за помощь Донбассу

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили проект закона, внесенный главой региона Алексеем Текслером, о поддержке именных батальонов «Южный Урал» и «Южноуралец», созданных для участия в специальной военной операции на Донбассе и Украине.

В именных батальонах, формируемых в Челябинской области, жители региона несут военную службу по заключенному с минобороны РФ контракту.

«Меры поддержки адресованы поступившим на службу в именные батальоны «Южный Урал» и «Южноуралец» общей численностью 514 человек. Сейчас завершается формирование первого из них, батальона связи. Первые его военнослужащие уже отбыли в Нижегородскую область для прохождения боевого слаживания», - сообщила министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина.

В пресс-службе Заксобрания региона отметили, что дополнительная мера социальной поддержки заключившим контракты военнослужащим, состоящим на воинском учете в военкоматах Челябинской области, устанавливается законом с первого июля текущего года. Размер выплат составляет две тысячи рублей в сутки. Поддержка будет оказываться за период со дня заключения контракта и до последнего дня проведения боевого слаживания.

«Мы гордимся мужеством и силой духа, проявленными в ходе специальной военной операции нашими земляками. Южноуральцы с честью выполняют свой воинский долг, стоят на страже интересов Родины. В свою очередь, мы должны оказать им и их семьям максимальную поддержку. Сегодня мы поддержали инициативу губернатора региона, направленную на поддержку добровольцев, которые изъявили желание помочь жителям Донбасса», – сказал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.