Доцент ВШЭ прокомментировал объединение «Яндекса» и «Тинькофф»

После информации о слиянии «Яндекса» и «Тинькофф» (входит в TCS Group) акции первого превысили собственный рекорд стоимости и выросли на 8%. Теперь за одну акцию «Яндекса» придется выложить пять тысяч 282 рубля. Уточняется, что сумма сделки приравнивается к 5,48 миллиарда долларов.

По мнению кандидата экономических наук, доцента, зам. руководителя Центра истории и методологии экономической науки НИУ ВШЭ Дениса Мельника, слияние не скажется негативно на “Тинькофф Банк”, который вполне сможет интегрироваться в систему «Яндекса».

Эксперт считает, что рынок позитивно оценил соединение этих двух игроков и крупных онлайн-пионеров. «Что из этого выйдет, зависит не от того, сколько сейчас стоят акции, а как удастся выстроить бизнес-модель и как удастся встроиться в рынок. Если об этом уже объявлено, то какие-то согласия и предварительные оценки получены. Но надо понимать, что то, что сейчас происходит, необычная вещь, в том числе для регулятора. Это регуляция не обычного банка, а какой-то совершенно новой институции. Здесь будет определенный лаг между регуляторными возможностями государства и развитием бизнеса», - отметил Денис Мельник в интервью радио Sputnik.

Напомним, что еще в прошлом году основатель TCS Group Олег Тиньков предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес.