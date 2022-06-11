Джон Доган: «Западные СМИ работают под контролем ЦРУ»

Сегодня, 11 июня, на встрече с иностранными журналистами специальный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» на Донбассе Михаил Бондаренко взял комментарий у американского обозревателя и журналиста Джона Марка Догана (John Mark Dougan), который приехал освещать специальную военную операцию, проходящую сейчас на Украине, и события в Луганской народной республике. Джон является бывшим военным, он не понаслышке знает о вооружённых вторжениях, которые совершила Америка за последние 30 лет.

- Как вы лично считаете, западные СМИ объективно освещают события, происходящие на Украине?

- Для всех них источниками информации являются только украинские средства массовой информации и правительство этой страны. Естественно, всё происходит под контролем Центрального разведывательного управления, и абсолютно очевидно, что за этим конфликтом также стоит ЦРУ. Поэтому освещение украинских событий (западными СМИ – ред.), безусловно, является однобоким.

- Почему Запад не замечает нарушений прав человека на подконтрольных Украине территориях? ЕСПЧ ранее фиксировал нарушения, но позже прекратил по этому поводу все разбирательства.

- В истории Соединённых Штатов было много случаев нарушений прав человека. Это и Афганистан, и Ирак… Но все зафиксированные случаи отличались однобокостью освещения, те нарушения, которые имели место, не были замечены правительством. Но если, что-то происходит не в интересах Америки, тогда они сразу объявляют это «нарушением прав человека». Начинают громко заявлять об этом. Проталкивать это мнение в медиа... Это делается для того, чтобы люди всегда принимали сторону США.