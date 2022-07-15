Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании

Переданными США Украине РСЗО HIMARS управляют военнослужащие Штатов и Великобритании, цитируют беседу с "Украиной.ру" капитана первого ранга запаса Владимира Ераносяна РИА Новости.

По мнению Владимира Ераносяна, украинские военные занимаются лишь охраной РСЗО и обслуживающих их расчетов западных военнослужащих. Но стреляют хорошо подготовленные американцы, скорее всего это морская пехота, которая в Ираке получила хорошие навыки стрельбой с HIMARS. Именно они сейчас находятся на Украине, уточнил специалист.

Накануне США передали Киеву восемь мобильных пусковых установок на колесном шасси РСЗО HIMARS. Планируется, что на Украину пришлют еще четыре таких установки. Как сообщали в Минобороны РФ, союзные силы уже уничтожили как минимум две таких машины.

Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью России. Во внешнеполитическом ведомстве указывали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину, что, по словам. пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.