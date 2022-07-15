15.07.2022
Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании
15.07.2022
Политолог о решении Казахстана пригласить к себе западные компании, уходящие из России
14.07.2022
Минэкологии: реку Миасс в Челябинске избавит от зеленых водорослей «Медведка»
14.07.2022
Позывной «Техас»: история американца на Донбассе
14.07.2022
Пропавший пчеловод найден живым
14.07.2022
Казахская бабушка: Нужно знать историю
Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании
14.07.2022
Металлурги Луганской народной республики поздравляют челябинских коллег
14.07.2022
Позывной «Техас»: история американца на Донбассе
14.07.2022
Фаршируя Украину оружием, Запад накачивает «стволами» гангстеров и террористов
13.07.2022
В Магнитогорске 96-летней жительнице Мариуполя вручили разрешение на временное проживание
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022