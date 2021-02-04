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Эксперт ВОЗ рассказал о вероятности утечки ковида из лаборатории в Ухане

Фактов о том, что из лаборатории Уханьского института вирусологии мог утечь COVID-19, нет. Об этом сообщил эксперт группы Всемирной организации здравоохранения от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Пастера Владимир Дедков.

Специалисты ВОЗ посетили Уханьский институт лаборатории накануне в среду, третьего февраля. В том числе они побывали в максимально изолированной лаборатории BSL-4, которую обвинили якобы в утечке коронавируса.

«Для нашей миссии, конечно, это было важно посетить такое заведение, пообщаться с коллегами, посмотреть, как там все организовано, - рассказал Дедков изданию РИА Новости. - Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь».

Дедков предположил, что с гипотетической точки зрения, это было возможно. Но никаких предпосылок и фактов об утечке нет. По словам специалиста, в институте работают высококвалифицированные кадры, которые изучают разнообразие вирусов, в том числе и коронавирусов.

«Хорошая лаборатория, я бы сказал великолепная. Естественно, рассказывали, чем они занимаются, чем работают, все показали, все мы посмотрели», - добавил Дедков.

С начала пандемии в Сети появились слухи о том, что в утечка коронавируса могла произойти из лаборатории Уханьского института вирусологии. Однако институт в прошлом году назвал эти слухи ложными, подчеркнув, что совесть их сотрудников «абсолютно чиста».

Напомним, в Челябинской области на третье февраля число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 46 тысяч человек. За сутки было зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с ковидом.