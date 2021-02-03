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В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 46 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии подтверждено 46 тысяч 46 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки выявлено 273 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 275).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, число выздоровевших пациентов за прошедшие сутки почти в 2,5 раза превысило число новых случаев ковида. Накануне выписано с больничного в связи с выздоровлением 645 пациентов с ковидом (днем ранее – 594). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 34 тысячи 331 южноуралец.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с ковидом. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в регионе скончались одна тысяча 740 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 806 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 934 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

По состоянию на третье февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 9 тысяч 933 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 10 тысяч 320).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.