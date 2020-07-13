Экспортеры предложили Минпромторгу открыть российские торговые дома за границей

Открытие российских торговых домов позволит упростить малому и среднему бизнесу выход на зарубежные рынки. Такое предложение было озвучено во время стратегической сессии Минпромторга РФ “Внешняя торговля в условиях пост-пандемии: эффективные решения и роль торговых представительств”, которая проходила в режиме онлайн вечером в пятницу, 10 июля.

На сегодняшний день российские небольшие компании сталкиваются с массой сложностей при экспорте своей продукции на иностранные рынки. В результате многие отказываются от этой идеи. Упростить весь процесс от оформления документации до логистики может помочь создание торгового дома в стране назначения, считает председатель Российского Экспортного клуба, вице-председатель Челябинского отделения “Опоры России”, основатель ГК G2R Рушан Гиниятов.

По словам магнитогорского предпринимателя, для апробации инициативы можно запустить пилотный проект создания российского торгового дома на территории Китая. Для этого необходимо организовать рабочую группу под управлением представителей бизнеса, но под контролем профильного ведомства. В случае успешной реализации проект можно масштабировать на другие страны.

Комментируя инициативу, представитель Минпромторга отметил, что в министерство уже поступали подобные предложения и в ведомстве намерены изучить инициативу по открытию торговых домов.