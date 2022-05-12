12.05.2022
Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе
12.05.2022
Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации
12.05.2022
Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка
12.05.2022
Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО
12.05.2022
Предприниматель, отправивший водителя в поездку с футбольными фанатами из Миасса, заключен под стражу
12.05.2022
Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку
Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации
05.04.2022
Обманутые дольщики из Копейска смогут получить компенсации
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
21.02.2022
Челябинский облсуд отменил приговор Пязоку и Вегельману
23.06.2021
Уголовное дело в отношении скандального застройщика Сребрянского направлено в суд
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022