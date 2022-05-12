Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации

Обманутые дольщики из Челябинска (застройщика ООО Специализированный застройщик «10-й дом») получат компенсации.

Соответствующее решение принято Наблюдательным советом Фонда развития территорий.

Как сообщил председатель Наблюдательного совета, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин,

«Приняли решение помочь еще 716 дольщикам. Они купили жилье в 15 домах и, к сожалению, пострадали от недобросовестных застройщиков, которые квартиры не достроили и не передали», - рассказал Марат Хуснуллин.

На выплату компенсации этим дольщикам из бюджета выделено более 2,3 миллиарда рублей.

Компенсации будут выплачены в том числе и дольщикам застройщика ООО Специализированный застройщик «10-й дом», который обещал построить дом по адресу: Челябинск, Курчатовский район, ул. Бейвеля, д. 51.

Всего в соответствии с заключенным соглашением на выплаты челябинским дольщикам будут направлены средства Фонда в размере 27 миллионов 927 тысяч 874,84 рублей, уточнили в минстрое региона.

Информацию о старте выплат по указанным объектам Фонд опубликует на своем официальном сайте фрт.рф в ближайшее время.

Напомним, в начале апреля 2022 года было также принято решение о выплате возмещения дольщикам застройщика ООО «СЗ «Агропромстрой» по адресу: г. Копейск, ул. Республиканская, д. 2А.

Всего на сегодняшний день по решениям Наблюдательного совета Фонда о выплатах восстановлены права 34,1 тысячи дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 81,2 миллиарда рублей. Фонд призывает граждан активнее обращаться в офис уполномоченного банка за своими деньгами.