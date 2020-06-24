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Федеральные доплаты соцработникам продлят до 15 сентября

Федерация
Сегодня, 00:31
Автор: 
Олеся Денисова

Федеральная доплата сотрудникам социальных учреждений, которые в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции несут повышенную нагрузку, будет продлена еще на два месяца.

Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня 2020 года.

Напомним, для сотрудников детских интернатов, домов престарелых (педагогов, психологов, медицинского персонала) предусмотрена специальная федеральная доплата за апрель, май и июнь.

«Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают», - подчеркнул глава государства.

Выплаты для соцработников начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Владимир Путин предложил продлить их еще на два месяца - до 15 сентября 2020 года. «И, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчёте отпускных», - подчеркнул президент.

Напомним, размер выплат устанавливается с учетом категории работника, его дополнительной нагрузки, а также возникновения очагов заражения.

Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала – 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

В Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера соцработники получают вдобавок к федеральной доплату и из регионального бюджета.

Сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату из средств региональной казны в размере 17 тысяч рублей. Размер областных выплат не зависит от занимаемой должности. Повышенный размер выплат получают работники учреждений, в которых зафиксированы случаи заноса инфекции.

Напомним, с 24 апреля 2020 года в Челябинской области 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
социальная выплата
Превентивная изоляция
Владимир Путин
Алексей Текслер
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