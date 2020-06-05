В Челябинской области продлили режим превентивной изоляции для 29 соцучреждений

Режим превентивной изоляции, введенный в социальных учреждениях Челябинской области месяц назад, будет продлен еще на одну смену.

Напомним, с 24 апреля 2020 года 29 социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проживает 4 тысячи 900 южноуральцев, были отправлены на превентивную изоляцию.

Сотрудники вместе с проживающими живут в учреждениях по сменам продолжительностью 14 дней. Первая смена завершилась седьмого мая, вторая – в двадцатых числах мая, третья – в первых числа июня. Было принято решение продлить режим превентивной изоляции.

«Часть социальных учреждений зашли на четвертую смену с сегодняшнего дня, пятого июня. Часть учреждений зайдут на новую смену 6 и 7 июня, в зависимости от готовности анализов», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» министр социальных отношений области Ирина Буторина.

Четвертая смена, как и три предыдущих, будет длиться две недели (именно такой формат прописан в федеральном акте по стимулирующим выплатам соцработникам). «В смену заходит порядка 700 сотрудников», - уточнила Ирина Буторина.

Перед заходом на смену сотрудники проходят обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы исключить заболевание внутри учреждения.

Детские муниципальные учреждения не отправлялись на изоляцию, они соблюдают стандартный режим карантина.

Сотрудники соцучреждений, работающие в условиях превентивной изоляции, получают специальные надбавки из федерального и регионального бюджетов. Она выплачивается в течение трех месяцев – за апрель, май и июнь.

Из областного бюджета, по решению губернатора Алексей Текслера, сотрудники, которые находятся в режиме превентивной изоляции, получают дополнительную стимулирующую выплату в размере 17 тысяч рублей. Размер выплат не зависит от занимаемой должности.