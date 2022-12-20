Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»

Правительство возложило на акционерное общество «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) функции оператора единой биометрической системы (ЕБС).

Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«… возложить на акционерное общество “Центр биометрических технологий” функции оператора единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица», - говорится в постановлении

Этим же документом признано утратившим силу распоряжение правительства от 22 февраля 2018 года, которым функции оператора единой информационной системы персональных данных были возложены на «Ростелеком».

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал Указ, которым АО «Центр биометрических технологий» было определено организацией, обеспечивающей развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных.

Доля ПАО «Ростелеком» в уставном капитале АО «ЦБТ» составит 49%, доля государства - 26%. Банку России было рекомендовано войти в состав акционеров АО «ЦБТ» с долей в его уставном капитале 25%.

Правительству поручено в трехмесячный срок определить порядок и сроки передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (единую информационную систему), принадлежащих Российской Федерации, в уставный капитал АО «Центр Биометрических технологий».