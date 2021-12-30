В России заработала единая государственная система биометрии

В Российской Федерации создана единая государственная единая система биометрических данных.

Соответствующий Указ подписал президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава государства ранее заявил, что такие данные надо хранить в единой и защищенной государственной системе.

Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы.

Правительство будет регулировать порядок работы госсистемы и утверждать, какие данные в разных случаях могут использоваться. Граждане РФ при этом смогут самостоятельно сдавать в систему биометрические образцы, удаленно используя подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также данные с чипа на загранпаспорте.

Как сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, с 30 декабря 2021 года в России заработала государственная единая биометрическая система.

«Новейшие информационные технологии безопасности и контроль со стороны государства обеспечат надёжную защиту персональных данных граждан. Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они в свою очередь получат высокое качество предоставления услуг, причём в более удобном и оперативном формате», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина.

«В весеннюю сессию нам предстоит выработать нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС под контроль государства», – отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Единая биометрическая система была создана в 2018 году. На сегодня она полностью соответствует самому высокому классу безопасности федерального уровня. «На первом этапе по биометрии можно было проводить ряд банковских операций, но сегодня функционал единой биометрической системы расширился. Были запущены сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вуз, - сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Любая новая технология требует привыкания, отладки бизнес-процессов, но распространение услуг по биометрии будет только увеличиваться. Переход единой биометрической системы в статус государственной – значимая веха в развитии биометрии в России, которая позволит системе развиваться в интересах бизнеса, государства и рядовых пользователей, повышая доверие со стороны граждан. Мы работаем над созданием новых массовых бесплатных сервисов с использованием биометрической идентификации».

Единая биометрическая система стала частью инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающей информационное взаимодействие различных систем в рамках предоставления государственных услуг, в соответствии с постановлением Правительства, принятым 24 декабря 2021 года. Перевод осуществляло Минцифры в рамках реализации положений Федерального закона №479 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время удалённая биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и единой биометрической системы.

В 2021 году успешно проведены пилотные проекты, когда система применялась при проведении аттестации в российских вузах. С помощью ЕБС появилась возможность оформлять eSIM.

Единая биометрическая система запущена по инициативе Минцифры, Банка России и ПАО «Ростелеком» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Оператором системы является ПАО «Ростелеком».