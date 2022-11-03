Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области

Главным федеральным инспектором по Челябинской области назначен генерал-лейтенант юстиции в отставке Денис Чернятьев, который ранее руководил региональным управлением Следственного комитета России.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал полномочный представитель президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба полпреда главы государства в УрФО.

Денис Чернятьев приступит к работе в должности главного федерального инспектора Челябинской области с седьмого ноября 2022 года.

Пост главного федерального инспектора по Челябинской области вакантен с сентября 2021 года. Занимавший эту должность с января 2020 года Михаил Каган переведен на работу Главным федеральным инспектором в Ленинградскую область.

ДЛЯ СПРАВКИ

Денис Николаевич Чернятьев родился 10 апреля 1974 года в Тюмени. В 1996 году окончил Уральскую государственную юридическую академию (Екатеринбург), С 1995 по 2011 годы работал на разных должностях в прокуратуре Тюменской области. В 2011 году возглавил управление СКР по Курганской области, с 2013 по 2019 годы руководил следственным управлением СКР в Челябинской области. В сентябре 2019 года он стал главой управления СКР по Башкирии. В августе 2022 года президент РФ Владимир Путин освободил Чернятьева от должности руководителя республиканского управления СКР.