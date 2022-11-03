03.11.2022
Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области
03.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое ноября (18+)
03.11.2022
В Магнитогорск прибыл 26-й трамвай из партии 2022 года, до конца декабря поступят еще 14
03.11.2022
Челябинская телебашня в День народного единства станет бело-сине-красной
03.11.2022
Челябинская ДЮСШ по техническим видам спорта ждет новую трассу
03.11.2022
Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле
Генерал-лейтенант Денис Чернятьев назначен ГФИ по Челябинской области
10.09.2019
В Челябинской области будет новый руководитель СКР
07.05.2019
Алексей Текслер: Трагедия в Нязепетровске связана с образом жизни взрослых
26.06.2018
Воспитанник детского дома, болеющий эпилепсией, умер в летнем лагере под Миассом
04.04.2018
Денис Чернятьев взял на личный контроль дело пойманного в Коркино педофила
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022