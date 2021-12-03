Германия проводила Ангелу Меркель с поста канцлера

В Берлине Ангелу Меркель торжественно проводили с поста канцлера ФРГ. Церемонию под названием «Вечерняя заря» организовали вооруженные силы Германии. Это высший знак уважения, который гражданский человек может получить от немецких военных, передаёт Регнум.

В начале церемонии Меркель поблагодарила всех коллег и свою семью за поддержку, а соотечественникам пожелала сохранять мужество, «радость в сердце» и не поддаваться пессимизму. Затем военный оркестр исполнил в честь политика несколько композиций. Три из них Меркель выбрала сама - лирическую из репертуара певицы и актрисы 1950-х, «Второй Марлен Дитрих», Хильдегарды Кнеф, шутливую от панк-рокерши из ГДР Нины Хаген и христианский гимн «Боже, мы славим Тебя».

Отметим, преемником Меркель на посту канцлера ФРГ станет 63-летний член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. На протяжении последних трех лет он занимал пост вице-канцлера и министра финансов.