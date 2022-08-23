Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС

В ближайший четверг, 25 августа, руководители всех фракций и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин примут обращение в ООН по вопросу обстрелов Украиной Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер думской фракции СРЗП Сергей Миронов по итогам встречи спикера нижней палаты парламента с лидерами думских фракций.

«Мы обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной станции. Мы абсолютно убеждены, что всё то, что делает Украина и Зеленский, – это абсолютно недопустимо. Попытки целенаправленно стрелять по хранилищам радиоактивных отходов – это реальное преступление против человечества. В этой связи принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Государственной Думы. В четверг, 25 августа, вновь соберутся руководители фракций с председателем, и будет принято жесткое заявление, адресованное прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям», – рассказал председатель СРЗП. - Ещё раз скажу: то, что творит преступный режим Зеленского, – это недопустимо! Это угроза не только Европе, но и всему человечеству. Мир должен знать, кто пытается поджечь этот «ядерный фитиль», – заключил Сергей Миронов.