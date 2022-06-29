Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области

Государственная дума РФ поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области, которая устанавливает преференции самозанятым гражданам при установке нестационарных торговых объектов.

Напомним, в апреле 2022 года председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев на пленарном заседании Государственной Думы представил на рассмотрение депутатов инициативу регионального парламента по внесению изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Содокладчиком был депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Павлов.

Согласно действующей редакции федерального закона, органы местного самоуправления, утверждая схему размещения нестационарных торговых объектов, должны отвести не меньше 60 процентов мест для субъектов малого или среднего предпринимательства.

Законодательное Собрание Челябинской области предложило распространить эту норму на самозанятых граждан - тех, кто не регистрировался в качестве индивидуальных предпринимателей, а вместо этого применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Предполагается, что новшество будет действовать со дня вступления закона в силу и до окончания эксперимента по установлению специального налогового режима - по 31 декабря 2028 года.

Во вторник, 28 июня, закон был единогласно принят Государственной Думой во втором и третьем чтении.

«Позиция губернатора, правительства и законодательной власти Челябинской области последовательна: создать больше возможностей для самозанятых граждан. Наша инициатива направлена на стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан. Она станет эффективным инструментом формирования каналов сбыта продукции отечественных производителей, позволит обеспечить максимальную доступность торговых объектов для населения», – пояснил председатель Законодательного Собрания области Александр Лазарев.