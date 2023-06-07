Избиратели Челябинской области смогут дистанционно проголосовать на выборах

Челябинская область вошла в число пилотных регионов, где в сентябре 2023 года пройдет дистанционное электронное голосование на федеральной платформе.

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) утвердила список регионов, гд еосенью текущего года состоится электронное голосование на федеральной платформе.

«В этом году ДЭГ на федеральной платформе будет применяться в 24 регионах, в 18 из них - впервые», - сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Всего было подано 30 заявок от субъектов РФ на проведение дистанционного электронного голосования. Принято решение применять ДЭГ в 24 регионах и в Москве (в пяти часовых поясах). Оно охватит 21,5 миллиона избирателей.

Каждый из этих избирателей сможет выбрать, каким способом проголосовать: традиционно или дистанционно-электронно.

В Челябинской области дистанционное электронное голосование будут применять в четырех кампаниях.