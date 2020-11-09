ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Изменения в структуре и отставки в правительстве РФ

Федерация
Сегодня, 14:16
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Президент России Владимир Путин подписал ряд Указов, вносящих изменения в структуру и состав правительства РФ.

Соответствующие документы размещены на сайте Кремля.

Согласно Указу главы государства, у председателя правительства Михаила Мишустина добавится еще один заместитель. До настоящего момента у премьера была девять замов.

С сегодняшнего дня, девятого ноября 2020 года, у председателя правительства РФ будет 10 заместителей, в том числе один первый зам, заместитель - полпред в Дальневосточном федеральном округе и заместитель - руководитель аппарата правительства РФ.

Напомним, с девятого ноября 2020 года вступил в силу новый порядок формирования правительства РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства и порядок освобождения от должности членов кабмина.

Согласно документа, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Кроме того, Владимир Путин сегодня подписал Указы об отставке трех министров.

От должности министра природных ресурсов и экологии РФ освобожден Дмитрий Кобылкин.

Пост министра транспорта РФ покидает Евгений Дитрих. В отставку отправлен и министр строительства Владимир Якушев. Он назначен новым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Политика
Сегодня, 13:35
Назначен новый полпред в УрФО
Экономика
05.11.20 15:03
Челябинская область готова принять активное участие в разрабатываемом нацпроекте по туризму
Общество
30.10.20 10:44
Надвигается катастрофа: в России стало нечем лечить онкобольных пациентов
Экономика
28.10.20 12:27
Лазарев: Инициативы по обеспечению устойчивости региональных бюджетов необходимы и своевременны
28.10.20 15:27
Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ
28.10.20 14:38
Сергей Миронов предлагает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам решать в Конституционном суде
28.10.20 13:53
Российским водителям станет проще получить потребкредит
27.10.20 14:01
В России вводятся новые ограничения по covid-19
26.10.20 12:26
В России квартиры по льготной ипотеке потеряли доступность
22.10.20 17:07
Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли
22.10.20 12:38
Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”
22.10.20 12:27
Пенсионеров Крайнего Севера хотят поддержать компенсацией на отдых заграницей
21.10.20 15:48
В России оценили перспективы перехода на четырехдневку
20.10.20 10:35
Россиянам предсказали рост стоимости доступа в Интернет
Общество
Сегодня, 10:18
Школьников Челябинской области не планируют переводить на дистант
Среда обитания
Сегодня, 12:00
Кто, если не мы
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
Новости
Сегодня, 13:38
Происшествия
В Челябинске ветеринар подозревается в получении взяток
Сегодня, 13:37
Общество
В Челябинске готовы к вводу в эксплуатацию три детских сада, два еще строятся
Сегодня, 13:07
Происшествия
В Челябинске водитель иномарки погиб после столкновения с Пазиком
Сегодня, 13:05
Общество
За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом
Сегодня, 12:57
Политика
На пост главы администрации Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека
Материалы рубрики
Сегодня, 11:56
Федерация
Россиянам предложат самими копить на будущую пенсию
03.11.20 13:34
Федерация
Казахстан ужесточил въезд для иностранцев с видом на жительство
03.11.20 13:32
Федерация
Сменил магнитолу - пройди техосмотр: россиян ждут новые правила ремонта авто
02.11.20 13:59
Федерация
Курс Евро побил рекорд 2014 года
30.10.20 12:08
Федерация
Россияне возобновили закупки продуктов впрок из-за второй волны covid-19
Теги
Владимир Путин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика