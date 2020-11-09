Изменения в структуре и отставки в правительстве РФ

Президент России Владимир Путин подписал ряд Указов, вносящих изменения в структуру и состав правительства РФ.

Соответствующие документы размещены на сайте Кремля.

Согласно Указу главы государства, у председателя правительства Михаила Мишустина добавится еще один заместитель. До настоящего момента у премьера была девять замов.

С сегодняшнего дня, девятого ноября 2020 года, у председателя правительства РФ будет 10 заместителей, в том числе один первый зам, заместитель - полпред в Дальневосточном федеральном округе и заместитель - руководитель аппарата правительства РФ.

Напомним, с девятого ноября 2020 года вступил в силу новый порядок формирования правительства РФ. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства и порядок освобождения от должности членов кабмина.

Согласно документа, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме министров «силового блока») назначаются президентом после их утверждения Госдумой.

Кандидатура председателя правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров - председателем правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого.

Кроме того, Владимир Путин сегодня подписал Указы об отставке трех министров.

От должности министра природных ресурсов и экологии РФ освобожден Дмитрий Кобылкин.

Пост министра транспорта РФ покидает Евгений Дитрих. В отставку отправлен и министр строительства Владимир Якушев. Он назначен новым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе.