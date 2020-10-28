ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ

Федерация
Сегодня, 15:27
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Защитник Новороссии Бенес Айо («Черный Ленин»), хорошо известный в РФ своей приверженностью идеям коммунизма и общественной деятельностью в сфере защите экологии, сегодня, 28-го октября, получил временное убежище.

Долгожданный документ Бенесу выдали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве. Новый статус позволяет ему свободно пребывать на территории РФ, работать, получить медицинский полис.

Бенес Айо очень рад случившемуся и очень благодарен представляющей его интересы компании «Единая юридическая служба» и своему адвокату Роману Нодояну, благодаря правовой помощи которых он стал обладателем этого важного статуса.

«Хочу сказать большое спасибо своим товарищам из «Другой России» имени Эдуарда Лимонова, из компартии ДНР и КПРФ, а также прочим левым и коммунистическим организациям России и ополченцам Донбасса, благодаря петициям, обращениям и требованиям которых российские власти всё-таки предоставили мне убежище», - поблагодарил своих товарищей Бенес Айо.

Особую благодарность защитники Новороссии выразил активисту КПРФ и депутату Государственной Думы Сергею Шаргунову, который, по его словам, постоянно писал запросы в ГУ МВД России по городу Москве, в комитет по правам человека при министерстве внутренних дел РФ, в российский парламент с просьбой предоставить Бенесу Айо гражданство, вид на жительство либо политическое убежище.

«Спасибо моему соратнику по Марьинскому райкому КПРФ Дмитрию Сараеву, который тоже писал петиции российским властям и поднял на уши всё Архангельское МВД и коммунистов Севера во время моего задержания в Шиесе в феврале этого года», - добавил участник боевых действий на Донбассе.

В дальнейшем Бенес планирует получить гражданство Российской Федерации.

В настоящее время участник боевых действий на Донбассе, являющийся гражданином Латвии (въезд на родину ему запрещен в том числе из-за участия в гражданском противостоянии на Украине), живет и работает в Москве.

В столице Российской Федерации Бенес Айо, микробиолог по образованию, занимается политической деятельностью: он активист молодежного политического движения «Другая Россия», активный участник акций КПРФ (коммунистическая партия ДНР, в которой он состоит, является ее подразделением) и некоторых других компартий.

Ранее Бенес Айо заявлял о сложностях с получением убежища в России.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Ситуация на Украине
Общество
05.10.20 10:55
Любовь, не знающая преград
Не вернувшиеся домой защитники Новороссии всегда будут жить в сердцах матерей
Федерация
01.09.20 15:15
Гастарбайтерам вход воспрещен: Европа вводит для Украины “безвизовый” фильтр
Федерация
08.07.20 13:33
Шарий нашел заказчиков собственного политического убийства: следы ведут к Зеленскому
Происшествия
14.05.20 12:20
Челябинские диджеи грозятся осквернить памятник добровольцам, воевавшим на Донбассе
22.10.20 12:38
Российские пенсионеры могут стать инвесторами “Яндекса”
22.10.20 12:27
Пенсионеров Крайнего Севера хотят поддержать компенсацией на отдых заграницей
21.10.20 15:48
В России оценили перспективы перехода на четырехдневку
20.10.20 10:35
Россиянам предсказали рост стоимости доступа в Интернет
16.10.20 14:51
Владимир Мякуш принял участие в заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений
16.10.20 14:03
Мишустин добавил россиянам новогодних выходных
15.10.20 12:19
Матвиенко заявила о планах законодательно закрепить понятия “масочный режим” и “самоизоляция”
15.10.20 11:44
Россиян призвали к безналу в пандемию
14.10.20 14:23
Изъять за 24 часа: российских детей хотят отбирать у семей быстрее
14.10.20 12:33
В Госдуме предложили установить онлайн-контроль за владельцами оружия
Среда обитания
Сегодня, 11:29
Наметился осторожный оптимизм
По защите Челябинского городского бора создана рабочая группа
Происшествия
Сегодня, 15:21
Хранил миллионы в коробке для обуви
ФСБ обнародовала видео обысков в доме у Тефтелева
Новости
Сегодня, 16:46
Происшествия
Пенсионерка из Златоуста ночью сбрасывала с балкона свертки с деньгами аферистам
Сегодня, 16:44
Общество
Южноуральские росгвардейцы присоединились акции «Связь поколений»
Сегодня, 16:41
Происшествия
Сделка по продаже земель на озере Увильды признана недействительной
Сегодня, 16:38
Общество
Все школы Челябинской области вышли с карантина
Сегодня, 16:36
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, САтки и Миасса
Материалы рубрики
Сегодня, 14:38
Федерация
Сергей Миронов предлагает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам решать в Конституционном суде
Сегодня, 13:53
Федерация
Российским водителям станет проще получить потребкредит
Вчера, 14:01
Федерация
В России вводятся новые ограничения по covid-19
26.10.20 12:26
Федерация
В России квартиры по льготной ипотеке потеряли доступность
22.10.20 17:07
Федерация
Одна из версий ЧП на Камчатке: вулкан «подогрел» водоросли
Теги
ДНР
ЛНР
Украина
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика