Известный защитник Новороссии Бенес Айо получил временное убежище в РФ

Защитник Новороссии Бенес Айо («Черный Ленин»), хорошо известный в РФ своей приверженностью идеям коммунизма и общественной деятельностью в сфере защите экологии, сегодня, 28-го октября, получил временное убежище.

Долгожданный документ Бенесу выдали в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве. Новый статус позволяет ему свободно пребывать на территории РФ, работать, получить медицинский полис.

Бенес Айо очень рад случившемуся и очень благодарен представляющей его интересы компании «Единая юридическая служба» и своему адвокату Роману Нодояну, благодаря правовой помощи которых он стал обладателем этого важного статуса.

«Хочу сказать большое спасибо своим товарищам из «Другой России» имени Эдуарда Лимонова, из компартии ДНР и КПРФ, а также прочим левым и коммунистическим организациям России и ополченцам Донбасса, благодаря петициям, обращениям и требованиям которых российские власти всё-таки предоставили мне убежище», - поблагодарил своих товарищей Бенес Айо.

Особую благодарность защитники Новороссии выразил активисту КПРФ и депутату Государственной Думы Сергею Шаргунову, который, по его словам, постоянно писал запросы в ГУ МВД России по городу Москве, в комитет по правам человека при министерстве внутренних дел РФ, в российский парламент с просьбой предоставить Бенесу Айо гражданство, вид на жительство либо политическое убежище.

«Спасибо моему соратнику по Марьинскому райкому КПРФ Дмитрию Сараеву, который тоже писал петиции российским властям и поднял на уши всё Архангельское МВД и коммунистов Севера во время моего задержания в Шиесе в феврале этого года», - добавил участник боевых действий на Донбассе.

В дальнейшем Бенес планирует получить гражданство Российской Федерации.

В настоящее время участник боевых действий на Донбассе, являющийся гражданином Латвии (въезд на родину ему запрещен в том числе из-за участия в гражданском противостоянии на Украине), живет и работает в Москве.

В столице Российской Федерации Бенес Айо, микробиолог по образованию, занимается политической деятельностью: он активист молодежного политического движения «Другая Россия», активный участник акций КПРФ (коммунистическая партия ДНР, в которой он состоит, является ее подразделением) и некоторых других компартий.

Ранее Бенес Айо заявлял о сложностях с получением убежища в России.