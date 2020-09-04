Известный защитник Новороссии Бенес Айо не может получить российское гражданство

Защитник Новороссии Бенес Айо («Черный Ленин»), которого хорошо знают в нашей стране как ярого сторонника коммунизма и экоактивиста, заявил о сложностях с получением российского гражданства.

В настоящее время участник боевых действий на Донбассе, являющийся гражданином Латвии (въезд на родину ему запрещен в том числе из-за участия в гражданском противостоянии на Украине), живет и работает в Москве.

В столице Российской Федерации Бенес Айо, микробиолог по образованию, занимается политической деятельностью: он активист молодежного политического движения «Другая Россия», активно участвует в акциях КПРФ (коммунистическая партия ДНР, в которой он состоит, является ее подразделением) и некоторых других компартий.

«Мы участвуем в митингах и пикетах, проводим собрания, расклеиваем листовки, организуем дискуссионные встречи с союзными организациями, адресуем разные петиции властям», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Бенес Айо.

В настоящее время он вместе с соратниками активно занимается экологическими проблемами.

«В частности, мы требуем приостановить строительство Юго-Восточной хорды - крупной автомагистрали, которая пройдет через могильник радиоактивных отходов, что приведет к выбросу радиации в окружающую среду. Кроме того, требуем у московских властей очистить Кузьминский лесопарк от остатков химического оружия - с 1918-го по 1962-й год здесь находился военно-химический полигон, где велось захоронение, создание и испытание химического оружия, в частности, иприта и люизита», - сообщил Бенес Айо.

Наиболее острой и злободневной темой он считает массовые беспорядки в Белоруссии, поэтому регулярно проводит одиночные пикеты напротив белорусского посольства в поддержку Александра Лукашенко.

«С моей точки зрения, ныне происходящие в Белоруссии события - это аналог украинского Майдана, или попытка «цветного» переворота, организованная евроамериканскими империалистами в смычке с некоторыми слоями фрондирующей белорусской элиты, бизнеса и криминалитета с помощью специальных информационных и оперативных технологий. Задействованы тут и агенты влияния, и пятая колонна, и специально подготовленные боевики. В операцию вложены миллиарды долларов. Налицо украинский сценарий! Я, ополченец ЛДНР, прекрасно знаю, что такое Майдан, кровь и война, и не хочу превращения братской Белоруссии в бандеровскую Украину», - заявил Бенес Айо.

Защитник Новороссии отметил, что для участия в политической жизни РФ, ему необходимо иметь российское гражданство. Однако как человек, имеющий паспорт ДНР и Латвии, он не может претендовать на получение российского паспорта в ускоренном порядке.

«По словам российских чиновников, у меня, видите ли, нет украинского гражданства (я несколько раз обращался к властям РФ с просьбой предоставить мне российский паспорт и прикладывал к своему заявлению массу документов, а также ходатайства депутатов от КПРФ, но всегда получал отказ)», - рассказал доброволец Донбасса.

Согласно приказу президента России Владимира Путина, для того, чтобы претендовать на упрощенную процедуру, достаточно иметь документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской областей по состоянию на апрель 2014-го года, когда на Донбассе начались боевые действия.

«У меня такого документа нет, но я, как и другие иностранные добровольцы ЛДНР, прибыл в Донецк еще в марте 2014-го, сразу же после «Крымской Весны», и вместе с товарищами из «Другой России», а также местными коммунистами и последователями Павла Губарева участвовал в митингах и шествиях с требованиями отделения Донбасса от Украины, воссоединения его с Россией и восстановления СССР», - сообщил Бенес Айо.

Позднее, после двух депортаций из Донецка СБУшниками (в апреле и мае 2014-го года) и нескольких месяцев, проведённых в латвийской тюрьме, защитник Новороссии нарушил полицейский контроль Латвии и в конце 2014-го в третий раз прибыл на Донбасс уже в качестве ополченца Вооруженных Сил и участвовал в защите ЛДНР от бандеровских карателей до февраля 2020-го года.

«Учитывая эти обстоятельства, «Единая Юридическая Служба», представляющая мои интересы (моим защитником является Роман Надоян), решила, что мне следует действовать в обычном порядке и получать российский паспорт через несколько промежуточных ступеней миграционного статуса», - отметил Бенес Айо.

Сегодня, четвертого сентября, защитник Новороссии был в миграционном центре в Сахарово, где в очередной раз подал заявку на получение квоты на РВП (разрешение на временное проживание). Две предыдущие попытки оказались безуспешными. Доброволец Донбасса надеется, что третий раз окажется для него счастливым, и он наконец получит долгожданное РВП. Параллельно (несколько месяцев тому назад) он также подал заявку на получение временного убежища и сейчас ждет ответ.

К слову, в марте этого года Бенес Айо приезжал в Челябинске, где выступил в эфире радиостанции «Комсомольской правды», стал почетным гостем заседания челябинского регионального отделения политической партии «Рот Фронт», на котором местные добровольцы были награждены медалями «За оборону Донецка», принял участие в митинге экоактивистов, приуроченном к Всероссийскому единому дню экологического протеста.