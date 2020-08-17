Канадские ученые нашли деградирующую covid-19 ткань

Ткань из 100% хлопка негативно воздействует на covid-19. Нанесенный на такую поверхность вирус исчезает менее чем через 24 часа. Такое открытие сделали ученые Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, расположенного в Канаде.

Санитарным преимуществом хлопковой ткани могут воспользоваться не только простые граждане, но и врачи. Учитывая, что медицинские халаты и повседневная одежда преимущественно изготавливаются из хлопка, пишут РИА “Новости”.

Канадцы также утверждают, что хлопковые маски будут наиболее удобны и выгодны в защите от вируса, а три слоя футболки из чистого хлопка обладают уровнем защиты аналогичному хирургической одежды.

Эксперты издания отмечают, что пролежав в шкафу сутки хлопковые вещи уже можно считать не опасными и ковид-чистыми.