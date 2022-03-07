Соединенные Штаты Америки неоднократно предпринимали попытки окончательно превратить Украину в полигон не только для военных, но и для биологических испытаний США. Таких попыток было не менее шести, пишет сегодня, седьмого марта, издание «Блокнот», отмечая, что на Украине было открыто 13 лабораторий, причем на базе советских научных объектов.

«И именно поэтому среди местного населения начинались вспышки необычных болезней. В общей же сложности, на балансе США – свыше 400 биолабораторий по всему миру, и 13 из них находятся на Украине. Три расположены в Киеве, еще три - во Львове, по одной - в Виннице, Херсоне, Тернополе и Ужгороде и других населённых пунктах. Исследовательские центры понимают всю опасность присутствия Штатов на Украине, когда все окрестные жители – потенциальные жертвы испытаний, что является плюсом в копилку отделения Крыма и независимости Донбасса – там из людей подопытных кроликов теперь не делают, - отмечает «Блокнот».

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, по информации издания, ничего не предпринимал и не предпринимает, несмотря на всю катастрофичность ситуации, а сами американские лаборатории стали открывать 15 лет назад, при Викторе Ющенко.

«Тогда украинский минздрав заключил с Пентагоном несколько соглашений о сотрудничестве, формально – касательно исследований генно-модифицированных продуктов. На деле же предполагали изучение различных патогенов, разработку методов профилактики их распространения. И это как минимум. И, кстати, только американский персонал трудится в этих лабораториях. Финансирование идет напрямую от министерства обороны США. Вопрос – зачем в независимом государстве такая номинально весьма опасная конспирация?», - задается вопросом автор статьи Петр Кузнецов.

Также в данной статье сообщается, что в 2009 году в Тернополе 450 человек умерли от геморрагической пневмонии. Врачи рассказывали о страшных случаях, когда у молодых людей развивался молниеносный отек легких, и человек умирал буквально за 30 минут.

«В 2011 году на Украине произошла вспышка холеры, унесшая 33 жизни. В 2014-м эта болезнь была диагностирована у 800 украинцев, в 2015 году холерой заразились более ста жителей Николаева. В начале 2016 года 20 военнослужащих в Харькове скончались от гриппоподобного вируса, который гриппом не являлся. Были госпитализированы более 200 человек с тяжелым течением болезни. Всего два месяца спустя, весной 2016 года, 364 жителя Украины умерли от свиного гриппа — причем того самого штамма, который распространялся по всему миру в 2009 году. В 2017 году в ряде регионов были зафиксированы вспышки вирусного гепатита А. Причем, специалисты прекрасно знают, что Украине все эти недуги не свойственны», - подчеркивает «Блокнот».

О том, что американские биолаборатории испытывают разрабатываемое биологическое оружие на местном населении, еще несколько лет назад заявляла главный санитарный врач России Анна Попова, пишет издание, приводя в качестве примера группу российских детей, которые вернулись домой после отдыха в Грузии с кишечным отравлением. Возбудитель инфекции, от которой пострадали маленькие россияне, идентифицировать не удалось, а болезнь, между тем, оказалась серьезной и протекала очень тяжело.

«Шестого марта минобороны РФ опубликовало документы, свидетельствующие об уничтожении в украинских биолабораториях особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. Как заявляют в российском оборонном ведомстве, эти факты говорят о том, что в Киеве при финансовой помощи минобороны США реализовывалась военно-биологическая программа. Попросту говоря, здесь разрабатывалось биологическое оружие», - заявляет «Блокнот».

Также издание цитирует минобороны РФ, заявившего, что «у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов».