Малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам

В России приняли меры по поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Начиная с марта, предпринимателям дали отсрочку на 3 месяца по арендным платежам, а также ввели мораторий по выплате страховых взносов.

Соответствующее заявление сделал премьер-министра Михаил Мишустин сегодня, 19 марта, во время заседания кабинета министров.

“Особое внимание уделено поддержке малого и среднего бизнеса. В этом секторе заняты миллионы людей, и он оказался в не менее сложной ситуации. Поэтому на три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество”, - приводятся слова премьера на сайте правительства РФ.

Также правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра МСБ. Расширяются программы льготного кредитования и реструктуризации уже выданных кредитов по приемлемым ставкам.

По словам Михаила Мишустина, увеличиваются объемы предоставляемых субсидий и капитализация региональных микрофинансовых организаций.

Премьер-министр призвал не паниковать. Страна обладает всеми необходимыми ресурсами по борьбе с пандемией.

Отметим, что по последним данным в стране подтверждено 147 случаев заболевания коронавирусом и один летальный исход.