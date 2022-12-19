Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

В Telegram зарегистрированы попытки массовых угонов аккаунтов при попытке пользователей получить якобы подаренным им подарочная премиум-подписка в мессенджере. Об этом предупреждает Минцифры РФ.

Ведомство рассказало о схеме кражи: Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что ему отправлен подарок - подписка на Telegram Premium. Для активации подписки пользователь вводит присланный ему код авторизации, и его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

Новый аккаунт сам рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остаётся.

«При угоне аккаунта непонятно, скачивается ли при этом вся переписка и какие ещё действия происходят», - отмечает министерство.

Ведомство предлагает для защиты своего аккаунта не переходить по сомнительным ссылкам и использовать двухфакторную аутентификацию ( этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта).

Для этого нужно зайти в «Настройки», перейти в «Конфиденциальность», выбрать «Двухэтапную аутентификацию» и включить её. Затем придумать пароль для дополнительной защиты.

Если вы всё же перешли по ссылке и отправили код, то нужно зайти в «Настройках» в «Активные сессии» и нажать на ссылку «Завершить все другие сеансы»;

— включите двухфакторную аутентификацию, а затем включить двухфакторную аутентификацию.