Минцифры разработает единые стандарты связи для территорий ДНР и ЛНР, подшефных регионам РФ

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры вместе с приграничными регионами разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связи для освобождённых территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), шефство над которыми берут регионы РФ.

Об этом вице-премьер сообщил во время совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов России, которое прошло в координационном центре правительства.

«Минцифры России необходимо совместно с коллегами из приграничных районов - Ростовской, Курской и других областей - проанализировать все проблемные вопросы, связанные с покрытием территории ЛНР и ДНР сотовой связью. Нужны типовые решения и требования», - сказал вице-премьер.

Чернышенко рекомендовал использовать лучший опыт регионов и привлекать специалистов из тех субъектов, которые взяли шефство над территориями республик.

Вице-премьер уточнил, что крайне важно исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации

Зампредседателя правительства также поручил Минцифры разработать форму сбора данных по используемым зарубежным программным решениям.

Кроме того, Минцифры поручено изменить методику оценки эффективности деятельности руководителей цифровой трансформации (РЦТ).

Вице-премьер добавил, что сейчас идёт пересмотр всех ведомственных программ цифровой трансформации. Его необходимо завершить до первого июля.

На сегодня при оценке эффективности РЦТ учитывается степень достижения показателей цифровой трансформации, финансовая дисциплина, а также выполнение оперативных показателей деятельности РЦТ.