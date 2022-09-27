Минобороны не обращалось к другим странам по принудительному возвращению россиян

Министерство обороны РФ не обращалось и не планирует в дальнейшем обращаться к государственным органам Казахстана, Грузии и других стран для якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан, сообщили в военном ведомстве.

«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», - сообщает телеграм-канал ведомства.