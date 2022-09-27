27.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2022
Минобороны не обращалось к другим странам по принудительному возвращению россиян
27.09.2022
В Челябинске и Коркино на сутки установится режим «черного неба»
27.09.2022
Задержан миасец, который «заминировал» жилой дом
27.09.2022
Беженцы из ДНР, ЛНР и Украины продолжают получать российское гражданство
27.09.2022
В Челябинской области завершились референдумы
Минобороны не обращалось к другим странам по принудительному возвращению россиян
27.09.2022
Из Троицкого военкомата отправили вторую партию мобилизованных
27.09.2022
Опубликован список специальностей, подходящих под критерии освобождения от мобилизации
27.09.2022
Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника
26.09.2022
Омбудсмен просит южноуральцев сообщать ей обо всех нарушениях в ходе частичной мобилизации
Не поплывем, так поплаваем: Челябинск затопило после первого дождя
26.09.2022
В Челябинске стартует отопительный сезон
26.09.2022
В Челябинской области на четырех участках идет голосование по референдуму о вхождении в состав России
23.09.2022
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022