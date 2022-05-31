Минобороны РФ: в подвалах «Азовстали» нашли фургон с заминированными телами

Российские военнослужащие при обследовании подвалов мариупольского комбината "Азовсталь" обнаружили фургон с заминированными трупами украинских националистов. Об этом сегодня, 31 мая, заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"По результатам допросов пленных боевиков "Азова" (запрещенная в РФ организация) установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую "репутацию" киевского режима и лично Зеленского", — сказал представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что у фургона не работала система охлаждения. В нем были складированы 152 тела погибших националистов и военнослужащих ВСУ. Кроме того, как выяснилось при обследовании фургона, российские саперы нашли в фургоне четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех тел.

По словам представителя Минобороны, командование "Азова" (запрещенная в РФ организация) перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому с просьбой забрать погибших, чтобы семьи смогли захоронить их, как положено, однако их просьбы были проигнорированы. Российская сторона планирует передать тела представителям Украины.